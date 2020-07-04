Длинные выходные: дождя не будет только в субботу

В субботу в Литве погоду обусловит зона высокого давления. На большей части территории будет солнечно и без осадков. Воздух прогреется до 23–26 градусов тепла, в окрестностях варены будет еще теплее.

На западе днем появятся облака, которые принесет атлантический циклон. Вечером на взморье и местами в Жемайтии пройдут небольшие дожди. На взморье будет дуть сильный западный ветер. Около моря будет 22-23 градуса тепла.

В ночь на воскресенье пойдут дожди. Особенно обильные осадки прогнозируют на западе. Днем осадков будет меньше, но кратковременные дожди пройдут на большей части территории страны. Будет дуть сильный ветер. Ночью будет 13–18, днем 21–26, на северо-западе около 20 градусов тепла.

В понедельник ночью на северо-западе, днем во многих районах пройдут кратковременные дожди с грозами. Будет дуть сильный ветер. Ночью будет 14–19, днем на западе 19–21, в других районах 22–25, а на юго-востоке 26-27 градусов тепла.

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