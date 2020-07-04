В Литве водителей, не выпускающих из рук телефоны, ждет лишение прав

Согласно статистике, в июне на дорогах Литвы погибли четыре мотоциклиста. В чем причина, и кто виноват? В передаче "День на Delfi" речь шла о причинах ДТП. По словам собеседников, чаще всего - это превышенная скорость. В передаче коснулись и вопроса мобильных телефонов.

Старший советник Министерства транспорта Видмантас Пумпутис на вопрос о статистике погибших мотоциклистов сказал, что это вызывает озабоченность.

"На самом деле 4 смерти - это много, эта статистика беспокоит. Во-первых, люди погибли при схожих обстоятельствах. Едет мотоциклист по главной дороге, а путь ему пресекает водитель авто. Это повторяется на протяжении многих лет", – сказал собеседник.

По его словам, чаще всего скорость превышают мотоциклисты.

"Часто мотоциклисты злоупотребляют скоростью. Случаи с летальным исходом, как ни странно, происходят в жилых зонах, где скорость ограничена до 50–70 км/ч. Водители не замечают мотоциклиста на главной дороге. Конечно, когда дорога пустая, возможно, едут на более высокой скорости, выезжают на главную дорогу, тут удар, последствия бывают печальными", – сказал он.

Глава Литовской дорожной полиции Витаутас Грашис подчеркнул, что чаще всего в такие ДТП попадают молодые люди.

"Мы понимаем, что на мотоциклах чаще всего ездят молодые люди. Понятно, что среди пострадавших мотоциклистов 70-летних не бывает. В такие ДТП обычно попадает молодежь, но хочу подчеркнуть, что скорость в Литве - проблема не только мотоциклистов. Это проблема всех участников движения, включая автомобилистов. Это отсутствие чувства ответственности у всех участников движения. Скорость - одна из основных причин, по которым в ДТП страдают люди", – сказал Грашис.

Президент клуба мотоциклистов Литвы Виргиниюс Аучина заверил, что мотоциклисты понимают ответственность, поэтому проблема скорости

не является массовой.

Однако представитель полиции Грашис сказал, что только в этом году за 5 месяцев 100 мотоциклистов были лишены прав за превышение скорости больше чем на 30 км/ч.

Собеседники признали, что одна из самых больших проблем, не только в Литве, но и во всем мире - это пользование телефонами во время вождения.

"В Литве автомобили без опознавательных знаков за 5 месяцев зафиксировали, кажется, 10 000 таких случаев (водителей с мобильными телефонами). Но опять-таки, если общество будет относиться толерантно, если пассажиры рядом будут молчать, а водитель сидеть в телефоне, то штрафы ничего не изменят. Мы все должны договориться, что это опасно для всех окружающих", – сказал Грашис.

Пумпутис сказал, что эту проблему одними штрафами решить невозможно.

"Решение – понимание, а его воспитать очень сложно. Человек привыкает в заторе сидеть в телефоне, едет, потом скорость увеличивается, человек привыкает. Он попадает в замкнутый круг, ему кажется нормальным пользоваться телефоном за рулем", – сказал собеседник.

Грашис напомнил, что за повторное нарушение водителя лишают прав.

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