В Литву будет запрещен въезд иностранцам из Швеции, Люксембурга и Португалии

На следующей неделе в Литву будет запрещен въезд иностранцам из Швеции, Люксембурга и Португалии, для приезжающих из этих стран литовцев будет обязательной двухнедельная самоизоляция, говорится в утвержденном в пятницу решением министра здравоохранения Аурелиюса Вериги списке.

Как сообщило Министерство здравоохранения, гражданам Люксембурга снова будет запрещен въезд в Литву из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в этой стране.

Иностранцам, приезжающим из Румынии, Болгарии, Великобритании и Чехии, рекомендуется самоизолироваться.

Между тем для приезжающих из Хорватии, Франции, Польши, Исландии, Испании, Бельгии, Швейцарии, Австрии, Германии, Дании, Нидерландов, Словении, Италии, Норвегии, Ирландии, Словакии, Греции, Финляндии, с Мальты, Кипра, из Эстонии, Венгрии, Латвии и Лихтенштейна изоляция не является обязательной.

Граждане Литвы могут вернуться из любой страны, однако если они вернулись из сильно затронутых коронавирусом стран (когда заболеваемость в течение двух недель превышает 25 случаев на 100 000 жителей), то для них обязательна двухнедельная самоизоляция.

Этот список вступит в силу с 6 июля. Список стран, из которых разрешен въезд, обновляется каждую неделю.

С понедельника 58 стран, в их числе – Беларусь, Россия, Украина, Швеция и США - будут считаться странами высокого риска.

Приезжающим из них придется изолироваться.

По данным Минздрава, в соответствии с расширенным списком государств изолироваться обязательно и приезжающим из Украины, Люксембурга, Сербии и Черногории.

Šalys

Šalys

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