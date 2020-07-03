Опрос: растет количество литовцев, оценивающих Беларусь как недружественное государство

Продолжающиеся разногласия по Белорусской АЭС в Островце (БелАЭС) увеличивают количество жителей Литвы, которые оценивают Беларусь как недружественное государство, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, опубликованные в пятницу.

"Сократилось количество людей, считающих Беларусь дружественным государством – четыре года назад таких было 55%, в 2020 году – 44%. Кроме того, за это время с 28% до 36% выросло число считающих Беларусь недружественным государством", – говорится в обзоре, опубликованном Центром восточно-европейских исследований.

Аналитики центра утверждают, что такой подход обусловлен строительством у границы Литвы АЭС. Правительство Литвы обвиняет белорусские власти в избрании неподходящего места для строительства и в низких стандартах безопасности и охраны природы в проекте станции.

По данным опроса, 54% респондентов согласны с утверждением о том, что проект БелАЭС создает угрозу Литве. Авторы исследования утверждают, что среди литовской общественности также растет негативная оценка президента Беларуси Александра Лукашенко.

Самая недружественная – Россия

Самой недружественной страной по отношению к Литве по-прежнему считается Россия – 68% респондентов утверждают, что она является недружественной, 13% считают Россию дружественной Литве страной. Наиболее дружественными были названы Латвия (93%), Германия (87%), Эстония (85%), Швеция (84%) и Украина (81%).

В последнее время несколько ухудшился взгляд на США и Польшу. Хотя почти три четверти жителей Литы (73%) считают США дружественным государством, в 2016 году этот показатель был на 12 пунктов выше.

По данным аналитиков центра, это может быть обусловлено негативным отношением к президенту этой страны Дональду Трапму, а также мнением респондентов о том, что за срок его полномочий снизилась безопасность Литвы: всего 13% опрошенных ответили, что во время президенства Трампа безопасность Литвы усилилась, а 39% выразили противоположное мнение.

Отношение к Польше удушилось не так сильно. По словам авторов исследования, для того, чтобы убедиться, насколько оно значительно, требуются дальнейшие исследования.

Опрос проводился с 22 апреля по 6 мая по опроснику, созданному компанией Spinter tyrimai. По телефону и интернету было опрошено 1012 респондентов в возрасте от 18 до 75 лет.

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