Обзор самых важных и актуальных событий за неделю представлен в рубрике "10 новостей".
В этом выпуске:
- Налог на автомобили и увеличение выплат Содры: Какие еще изменения ждут жителей Литвы с наступлением июля
- Пляж на Лукишкес как “яблоко раздора”: других проблем в стране не осталось
- В Вильнюсе предотвращен теракт. На скамье подсудимых участник праворадикальной экстремистской группировки. Госбезопасность уверяет, что все под контролем
В рубрике "Без Маски" - интервью с кандидатом филологических наук, доцентом, автором единственного в мире словаря старославянского языка на литовском - Анной Дундайте.
Ведущие выпуска новостей - Ангелина Гудкова и Дмитрий Семенов, рубрики "Без Маски" - Олег Ерофеев.
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