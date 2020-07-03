Обзор самых важных и актуальных событий за неделю представлен в рубрике "10 новостей".

В этом выпуске:

  • Налог на автомобили и увеличение выплат Содры: Какие еще изменения ждут жителей Литвы с наступлением июля
  • Пляж на Лукишкес как “яблоко раздора”: других проблем в стране не осталось
  • В Вильнюсе предотвращен теракт. На скамье подсудимых участник праворадикальной экстремистской группировки. Госбезопасность уверяет, что все под контролем
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В рубрике "Без Маски" - интервью с кандидатом филологических наук, доцентом, автором единственного в мире словаря старославянского языка на литовском - Анной Дундайте.

Ведущие выпуска новостей - Ангелина Гудкова и Дмитрий Семенов, рубрики "Без Маски" - Олег Ерофеев.

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