СРФП обнаружила большое количество нелегального мяса

Каунасское отделение Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) провело обыски и выявило нелегальных торговцев мясом. Во время обысков обнаружили большое количество нелегально приобретенного мяса.

Подозревают, что за два последних года компания не декларировала 2/3 покупок (на сумму 384 000 евро). Ведется расследование по факту ведения двойной бухгалтерии. Подозрения пока никому не предъявлены.

Обыски провели в помещениях компании, в торговых местах, в автомобилях и в жилых помещениях в Йонаве и Клайпедеs. Выяснилось, что компания нелегально торговала птицей, свининой и мясными изделиями. У компании не было соответствующего разрешения Государственной продовольственно-ветеринарной службы. Поступила информация, что в одном помещении работает не одна, а две компании, занимающиеся такой деятельностью. Кроме того, на складе работал нелегальный работник.

На складе обнаружили больше 784 кг мяса и 241 кг мясных изделий, документов на покупку которых у компании не было. Также обнаружили 60 кг соленого сала и 8 кг специй без этикеток.

Мясо и продукты из него хранились в грязном помещении, кроме того, температура в помещении была слишком высокой для хранения мяса. После проверки автомобиля, на котором возили мясо, также зафиксировали ряд нарушений гигиенических норм: в автомобиле не было холодильника, вместе с мясом перевозили и другие вещи.

В холодильнике рядом с помещением, где обнаружили мясо, находилось 250 кг мяса с просроченным сроком годности, якобы оно было предназначено для утилизации. Ветслужба установила возможность перекрестного загрязнения.

Выяснилось, что за последние несколько месяцев компания приобрела мясо и изделия из него на сумму 384 000 евро, но не декларировала это, а следователям представила лишь небольшую часть счетов-фактур.

Ведется расследование.

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