Новые случаи коронавируса в Литве озадачили специалистов - вероятно, источником заражения был убитый человек

Два из трех новых случаев коронавируса установлены в Вильнюсском округе, информирует Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ).

"Один новый случай - "семейный" – от мужа заразилась его жена. Мы считаем, что первоисточник заражения – человек, который, как подозревают, был убит, а коронавирус у него установили посмертно. Об этом случае сообщалось вчера. Дочь сожительницы этого человека работает в медучреждении, у нее тоже во время профилактической проверки установили коронавирус. С ней связана как мать, так и ее сожитель", – сказала представитель НЦОЗ Гинрета Мегелинскене.

"Ситуация достаточно запутанная, но после возможного убийства выяснились и другие связи. По предварительным данным, скончавшийся больной COVID-19 может быть тем человеком, через которого инфекция распространилась в компании Remiloga, где заразились четыре работника, один из них – родственница мужчины", – прибавила она.

Обстоятельства заражения еще одного человека уз Вильнюсского округа - неясны.

"Первые симптомы у заболевшего появились 26 июня, он сразу же обратился к семейному врачу, а 1 июля был доставлен в Сантаришкскую клинику, где поставили диагноз коронавирус. Установлены четыре контакта", – сказала Мегелинскене.

По ее словам, был установлен и один привозной случай в Мариямпольском округе.

"Это не гражданин Литвы. Он работает в литовской компании, но ездил в Таджикистан, чтобы навестить домашних, а 24 июня вернулся в Литву. Мы считаем, что там он и заразился. Он живет один, пока установили два контакта, но после возвращения он ездил в Департамент миграции в Мариямполе, поэтому число контактов будет уточнятся", – сказала представитель НЦОЗ.

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