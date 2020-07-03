В Вильнюсе появились таблички, предупреждающие о клещах

Бюро здравоохранения Вильнюсского муниципалитета напоминает жителям правила поведения на природе, поэтому в городских парках и других зеленых зонах появился знак с информацией о клещах и превенции заражения переносимыми ими болезнями. На этой неделе в Павильнисском и Вяркяйском региональных парках появилось 28 зеленых знаков "Защити себя – проверь себя и других". С помощью этих знаков хотят привлечь внимание жителей и гостей столицы к тому, насколько важно проверять себя после отдыха на природе.

Директор бюро Гуода Ропайте-Бейге сказала, что одно из простейших правил безопасности - осмотр тела: "Важно осмотреть не только себя, но и детей, людей старшего возраста, домашних животных, которые нередко приносят клещей в дом".

Специалисты рекомендуют расчесать волосы густым гребешком, сходить в душ, переодеться. Одежду, в которой вы были на природе, рекомендуется повесть на солнце. Эксперты отмечают, что надо хорошо осмотреть такие части тела: шею, место за ушами, лодыжки, подмышки, места сгиба рук и ног. У детей клещи нередко выбирают покрытую волосами часть головы.

Специалисты напоминают, что опасность подстерегает не только в лесах, но и во всех зеленых городских зонах: парках, садах, местах отдыха. Они подчеркнули, что клещи обитают во всех частях города, поэтому важно сохранять бдительность.

"Клещи распространяют две основные болезни – Лайма, ее вызывают бактерии, и клещевой энцефалит, его вызывают вирусы. От клещевого энцефалита созданы прививки", – сказала Ропайте-Бейге.

Žaliasis ženklas Foto: Organizatorių nuotr.

Болезнью Лайма можно заразиться, если клещ проведет, присосавшись к телу 1–2 суток, поэтому важно как можно быстрее найти и вытащить клеща. Эксперты напоминают, что прививки от энцефалита делают круглый год.

Зеленые знаки можно увидеть в Рибишкес, Вяркяй, Пучкоряй, на тропе Сапегинес, на городище в Новой Вильне, на тропе Стрельчукай, на тропе Крестного пути (Калвария) и у Зеленых озер.

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