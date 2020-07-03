В Вильнюсе пройдут "американские" выходные, на пляже бесплатно покажут голливудские фильмы

3–5 июля в Вильнюсе ждут "американские" выходные. Это уже третьи выходные цикла "Отпуск в Вильнюсе", когда на улицах города появятся тематические развлечения, американская еда и веселые мероприятия, в числе которых будут не только концерты рок-музыки и кантри, состязания по американскому футболу и бейсболу, чемпионат по поеданию колбасок, но и показ американских фильмов.

Многие наверняка знакомились с США через фильмы. Улицы Нью-Йорка, пляжи Сан-Франциско, небоскребы и впечатляющая природа - словно мозаика представляют картину Америки.

Посольство США в Литве предоставляет возможность смотреть голливудские фильмы под открытым небом. 3-4 июля, с 22 ч. на искусственном пляже Лукишкской площади вильнюсцы и гости столицы могут бесплатно смотреть известные американские фильмы.

Партнеры: ПУ Vilniaus kino biuras” и посольство США в Литве. Фильмы будут показывать на языке оригинала с литовскими титрами.

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