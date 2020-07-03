В длинные выходные придет холодный атмосферный фронт и дожди

В пятницу в Литве погоду обусловит зона низкого давления. С юго-запада придет холодный атмосферный фронт. Днем будет облачно с прояснениями. Начиная с юго-западных районов, во многих местах пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Интенсивнее осадки будут на западе, а на востоке вообще может быть без дождя. Будет дуть западный ветер.

На большей части территории страны будет 21–24 градуса тепла. На северо-западе и на взморье будет прохладнее - 18–20 градусов, а на юго-востоке – 25-26 градусов.

В субботу погоду обусловит зона высокого давления. Ночью облака понемногу рассеются. С запада местами, в основном на юге и на востоке, пройдут небольшие дожди, утром прогнозируют туман. Будет спокойная безветренная погода. На западе утром 10–12, на взморье 15–17 градусов тепла, на востоке 13–15 laipsnių.

В субботу днем на территории почти всей страны будет солнечно и сухо, только на северо-западе из-за облаков будет выглядывать солнце, а после обеда местами пройдет небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 20–25 градусов тепла.

В воскресенье к Литве приблизятся дождевые облака атлантического циклона. Ночью дожди пройдут на северо-западе, днем они ожидаются на большей части территории страны. Местами возможны прояснения. Днем будет дуть сильный ветер. Ночью будет 13–18, днем 22–27 градуса тепла, только на северо-западе будет всего 19–21 градус.

6 июля в Литву придет холодный атмосферный фронт. По нынешним данным, во многих районах пройдут дожди, днем они будут обильные и с грозами. Будет дуть сильный порывистый ветер. Ночью будет тепло, а днем похолодает, разве что на юго-востоке тепло задержится.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!