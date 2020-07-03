Правда, есть одно условие. Владелец хозяйства Паулюс Юряле сказал, что покупатели должны приехать сами и сами собрать ягоды.

"У нас есть клубничное поле, в одной части которого покупатели могут собирать клубнику сами и сколько хотят", – сказал Юряле.

Он заметил, что приезжающие собирают по 10-20 кг.

"И варенье варят, и замораживают ягоды", – продолжил Юряле.

Он рассказал, почему эти ягоды продает дешевле, несмотря на то, что клубника из его хозяйства стоит дороже.

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"У нас есть старое клубничное поле, там мы разрешаем людям самим собирать ягоды. Мы сами собираем и продаем по другой цене клубнику с другого поля, где на растет второй год", – сказал Юряле.

Он продает клубнику по 2,5 евро за кг.

"Сейчас на рынке много ягод, не только литовских, но и из других стран. Непросто, но мы работаем. Продаем клубнику в Аникщяй, Укмерге, Рокишкисе, Вильнюсе, Паневежисе", – сказал Юряле.

В его хозяйстве клубника занимает 1,1 га. Еще на 2,5 га растет голубика.

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