Фермер продает клубнику по евро, но есть условие

Совсем необязательно отдавать за килограмм клубники несколько евро. В хозяйстве Anykščių braškės, в деревне Бикунай (Аникщяйский муниципалитет) клубнику можно купить за евро, пишет Anykšta.lt.

Правда, есть одно условие. Владелец хозяйства Паулюс Юряле сказал, что покупатели должны приехать сами и сами собрать ягоды.

"У нас есть клубничное поле, в одной части которого покупатели могут собирать клубнику сами и сколько хотят", – сказал Юряле.

Он заметил, что приезжающие собирают по 10-20 кг.

"И варенье варят, и замораживают ягоды", – продолжил Юряле.

Он рассказал, почему эти ягоды продает дешевле, несмотря на то, что клубника из его хозяйства стоит дороже.

"У нас есть старое клубничное поле, там мы разрешаем людям самим собирать ягоды. Мы сами собираем и продаем по другой цене клубнику с другого поля, где на растет второй год", – сказал Юряле.

Он продает клубнику по 2,5 евро за кг.

"Сейчас на рынке много ягод, не только литовских, но и из других стран. Непросто, но мы работаем. Продаем клубнику в Аникщяй, Укмерге, Рокишкисе, Вильнюсе, Паневежисе", – сказал Юряле.

В его хозяйстве клубника занимает 1,1 га. Еще на 2,5 га растет голубика.

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