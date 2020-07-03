В Литве вступил в силу новый порядок: часть пациентов получает лекарства бесплатно

С 1 июля в Литве вступил в силу новый порядок компенсации лекарств. Представители аптек сказали, что особых проблем новый порядок не вызвал.

"По новейшим данным, система работает, поскольку все сети бросили на это все свои силы, работали по ночам, в выходные. По этой причине пациенты, которые получают компенсируемые лекарства, сейчас приобретают их бесплатно", – сказала 2 июля председатель Литовской ассоциации аптек Кристина Неманюте-Гаге.

По ее словам, после вступления в силу нового порядка, количество людей в аптеках увеличилось.

"Были пенсионеры старше 75 лет, которые ждали этого дня, чтобы получить лекарства бесплатно", – сказала Неманюте-Гаге.

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По ее словам, единственная проблема - в среду аптеки не могли передать рецепты Больничной кассе, но эту проблему удалось быстро решить.

"Однако пациентов это не касается, они получают лекарства бесплатно", – сказала она.

Президент Литовского союза людей-инвалидов Раса Каваляускайте сказала, что инвалиды, получающие лекарства бесплатно, с проблемами не столкнулись.

"Система работает. Люди с небольшими доходами сказали, все отлично: если в прошлом месяце доплачивали 130 евро, то сейчас получили все бесплатно", – сказала она.

По действующему закону, бесплатно компенсируемые лекарства получают жители старше 75 лет, а также пенсионеры и инвалиды с небольшими доходами (95% прожиточного минимума за прошлый год). По данным Соцмина, сейчас это 238,45 евро в месяц.

По данным Минздрава, новшество коснется 250 000 жителей. На это выделено около 3,7 млн. евро.

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