Он утверждает, что такая рекомендация будет представлена после получения разъяснения Еврокомиссии (ЕК) о том, что санкции Евросоюза (ЕС) должны распространяться не только на внесенных в "черный список" лиц, но и на контролируемые ими предприятия.

"Мы говорим о государственном новостном агентстве "Россия сегодня", иными словами, RT. Ее генеральным директором является Дмитрий Киселев, который находится под санкциями, и по уставу этого предприятия, организации он на самом деле является единоличным руководителем, назначенным президентом России, он сам назначает чиновников, устанавливает структуру, политику, руководит экономическими, финансовыми делами этой организации", - сказал Л. Линкявичюс журналистам в четверг.

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"Да, вне всякого сомнения, (он) полностью контролирует это учреждение. Он находится под санкциями, (...) и те каналы, которые он возглавляет, должны быть под санкциями. Так что мы представим ЛКРТВ рекомендацию такого характера", - сказал Л. Линкявичюс журналистам.

Литва еще в феврале обратилась вместе с Латвией и Эстонией.

Министр призывает обратить внимание на это разъяснение и предприятия страны, у которых есть связи с Россией.

"Хочу обратить внимание, чтобы они тоже учитывали тот факт, что предприятий может не быть в списке, но контролирующие их лица могут быть под санкциями. Последствия этого могут быть, как мы уже заметили после уточнения ЕК, такими, какие они есть", - сказал он.

"Это не какое-то политическое заявление, а последствия правовые и экономические. Поэтому все нужно хорошо взвешивать, тщательно проверять в юридическом плане. Все происходит, на мой взгляд, очень быстро. То, что она (ЛатвияBNS) на этот раз успела сделать первой - это не соревнование. Суть - принять правильное решение, не думаю, что мы медлим", - отметил министр.

Л. Линкявичюс напомнил, что Литва еще семь лет назад стала применять ограничения в отношении некоторых российских телеканалов из-за разжигания розни и подстрекательств к войне, однако подчеркнул, что в данном случае это "экономические санкции".

Министр говорит, что цензура контента - "не тот путь, которым следует идти", однако прежние решения ЛКРТВ о временном запрете некоторых телеканалов из-за пропаганды он назвал необходимыми из соображений безопасности.

"Но если пропагандируется насилие, явно искажается информация, которая имеет последствия для безопасности - разумеется, это должно подпадать под санкции. И это не на всю жизнь, есть определенный период, есть предупреждения перед этим. Не думаю, что нужно злоупотреблять этими ограничениями, мы свободное общество, и мы должны прежде всего терпимо относиться к свободному слову. Но мы все время подчеркиваем, что свобода распространять новости не может отождествляться со свободой лгать", - сказал шеф литовской дипломатии.

Вместе с тем он признал, что у ЕС нет единой стратегии в вопросе о применении санкций, и призвал другие государства проявить единство своим примером.

"Мы согласны, что (единой стратегии – BNS) нет, и считаем, что она должна быть. Но призыва, что она должна быть, недостаточно - это нужно показать на примере. Вся переписка, которая идет с февраля, запрашивание уточнений показывают, что нужна такая консолидированная воля, аргументированная и максимально единая позиция", - сказал Л. Линкявичюс.

Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии на этой неделе постановил запретить ретрансляцию семи каналов RT, мотивируя тем, что они находятся под фактическим контролем и единоличным управлением Д. Киселева. Латвийская служба призвала сделать то же самое и других членов Сообщества.

Председатель ЛКРТВ Мантас Мартишюс сказал BNS, что комиссия рассмотрит возможность последовать примеру Латвии и запретить каналы RT, как только получит официальную позицию МИД с обоснованием, что Д. Киселев связан с этой медийной группой.

"Главное - должен прийти материал, в котором будет видно, что между находящимся под санкциями в списке ЕС лицом и ретранслируемым каналом есть связь. Тогда ЛКРТВ в ближайшее время, то есть в следующую среду, ставит вопрос на повестку дня и принимает решение", - подчеркнул он.

По словам главы ЛКРТВ, это необходимо, чтобы подготовиться к вероятным юридическим действиям, так как группа RT может обжаловать запреты комиссии.

Группа телеканала "RT", который ранее был известен как "Russia Today" - это сеть телевизионных программ для международного сообщества, созданная в России в 2005 году, которая вещает на английском, испанском, арабском и других языках и распространяет контент, соответствующий официальной позиции Кремля.

Как сообщает НСЭСМИ, запрет распространяется на каналы RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary и RT TV.

По данным ЛКРТВ, в Литве ретранслируются два канала этой группы – RT Spanish и RT Documentary, их ретранслируют три предприятия: Balticum, Consilium Optimum и Penki kontinentai.

Д. Киселев включен в список лиц, в отношении которых применяются санкции, из-за важной роли в поддержке российской пропагандой осуществленной в 2014 году аннекции Крыма и продолжающейся военной деятельности России на Востоке и Юго-Востоке Украины.

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