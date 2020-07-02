В Каунасский аэропорт вернулись бюджетные авиакомпании

Из Каунасского аэропорта некоторые полеты возобновили самолеты компаний Wizz Air и Ryanair, в июле планируют открыть еще больше направлений, пишет Kas vyksta Kaune.

Самолеты венгерской авиакомпании Wizz Air уже летают в/из Каунаса в Берген, Эйндховен, Олесунн, Ставангер, Турку и Лондон. Ирландская Ryanair осуществляет полеты в/из Дублин и Лондон. В планах Ryanair возобновление и других направлений: Аликанте, Бристоль, Эдинбург, Лондон, Милан, Неаполь, Майорка, Пафос, Родос и Шаннон.

В аэропорту действуют новые правила безопасности. Напоминаем, что после окончания карантина в аэропортах и в самолетах пассажиры старше 6 лет в обязательном порядке должны находиться в масках.

Кроме того, желающие выехать из Литвы или вернуться за 24 часа должны зарегистрироваться в Национальном центре общественного здравоохранения.

Лицам, которые приехали или ехали транзитом из страны с высоким уровнем заболевания коронавирусом, полагается 14-дневная изоляция. Список таких стран каждый понедельник объявляет Минздрав.

Приезжим из Великобритании, Ирландии, Румынии, Болгарии и Люксембурга изоляция рекомендуется. С июля в аэропорты Литвы возвращаются полеты в 70 направлениях.

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