Задержан заключенный, который в марте сбежал из Алитусской колонии

1 июля в Алитусскую колонию вернули сбежавшего в марте этого года заключенного Р.Л.

1 июля беглеца поймали на дороге Вильнюс-Каунас. Был остановлен автомобиль, в котором находился Р.Л., никаких документов при нем не было, он назвался чужим именем. Однако перехитрить полицейских у него не получилось. Осужденного выдала татуировка. Р.Л. задержали и доставили в колонию. ъ

Осужденному за побег грозят дополнительно 3 года лишения свободы.

29-летний мужчина был осужден за кражу и грабеж.

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