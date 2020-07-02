В этом году экономика Литвы сократится на 6,7%, в следующем вырастет на 5,3%

До начала коронакризиса у экономики Литвы не было явного дисбаланса, и это помогло выдержать удар пандемии COVID-19 этой весной, поэтому у бизнеса страны есть неплохие условия для того, чтобы в третьем и четвертом квартале активно выбираться из ямы, в которую он попал во втором квартале, утверждает банк SEB bankas.

В новейшем экономическом обзоре литовской экономики, подготовленном SEB, прогнозируется, что по основному сценарию экономический спад страны в этом году составит 6,7%, а в 2021 году внутренний валовой продукт (ВВП) вырастет на 5,3% (в начале мая SEB прогнозировал сокращение в 8,7% и рост в следующем году в 6,1%). По новейшим оценкам SEB, в 2022 году рост экономики Литвы должен достигать 3%.

"Это означало бы, что Литва вернется на докризисный уровень в начале 2022 года", – сказал экономист SEB bankas Тадас Повилаускас, представляя обозрение.

По его словам, экономический прогноз Литвы на этот год улучшен с учетом новейших данных промышленности и розничной торговли, которые свидетельствуют, что во втором квартале экономика сокращалась более медленными темпами, чем ожидалось ранее, а также были учтены благоприятные условия для урожая зерновых, который в этом году должен быть значительно лучше, чем в прошлом году.

Однако Т. Повилаускас подчеркнул, что коронавирус никуда не пропал, и пока он не будет взят полностью под контроль не только в Литве, но и в мире, экономика не будет действовать на полную мощность.

"Если по Европе и Литве ударит новая волна вируса, экономические изменения будут значительно хуже, чем мы ожидаем сейчас", – сказал Т. Повилаускас.

По его словам, хотя вероятность такой принудительной остановки экономики, какая была в конце марта, мала, однако потребители могут вновь внезапно закрыть кошельки, если количество зараженных осенью вырастет, и вновь придется избегать массового скопления людей в закрытых помещениях.

SEB прогнозирует, что согласованный среднегодовой показатель инфляции в этом году составит 0,8%, в 2021 году он увеличится до 2,2%. По словам Т. Повилаускаса, в этом году наибольшее влияние на инфляцию окажут цены на энергоресурсы – если бы не они, то годовая инфляция по-прежнему была бы близка к 2,5%.

Средний уровень безработицы в Литве в прошлом году, составлявший 6,3%, в этом году должен вырасти до 9,3%, а в 2021 году сократиться до 8,4%.

По оценкам SEB, дефицит сектора власти в этом году составит 8,5% ВВП, а в 2021 году будет трехпроцентный профицит сектора власти. Ожидается, что долг госсектора, составивший в прошлом году 36,2% от ВВП, в этом году вырастет до 49%, а в 2021 году – до 50,5% ВВП.

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