Пять из семи новых случаев коронавируса в Литве - привозные

Пять из семи новых случаев коронавируса в Литве - привозные, об этом 2 июля сообщил Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ).

"Коронавирус установили у двоих приехавших из Швеции человек и у троих вернувшихся из Украины", – сказала глава отдела по управлению инфекционными заболеваниями при Вильнюсском департаменте НЦОЗ Гинрета Мегелинскене.

По ее словам, вернувшиеся из Швеции люди на пароме прибыли в Вентспилс (Латвия), а оттуда на своих автомобилях приехали один в Клайпеду, другой – в Аникщяйский район.

"Оба человека работают в одной компании, ни у одного из них нет симптомов. С одним из них контактировали двое домочадцев", – сказала представитель НЦОЗ.

По словам Мегелинскене, приехавшие из Украины – коллеги по работе.

"Они приехали в Литву 27 июня на автомобиле через Лаздияй. Один находился в Украине с 6 января, другие приехали туда позже. Это члены одного коллектива. Они прошли профилактическую проверку, симптомов у них нет. Установили четыре контакта. Один из них – в Украине", – сказала специалист.

Кроме того, 1 июля коронавирус установили у работника Вильнюсского центра психического здоровья.

"Вероятно, он заразился не в больнице, других больных там нет. Симптомов нет, диагноз установили во время профилактической проверки. Выявлены 4 работника, у которых был высокий риск заражения и 6 - у которых риск заражения был небольшим", – сказала Мегелинскене.

"Также установили 17 пациентов, у которых был контакт с работником. Их проверили, все тесты отрицательные. На следующей неделе тесты повторят. Во время инкубационного периода болезни новых пациентов в это отделение принимать не будут", – прибавила она.

Один случай коронавируса установлен посмертно, у человека, которого, как подозревают, убили в Вильнюсском районе.

"Могут быть связи с двумя очагами, о которых прежде сообщалось, однако пока информацию уточняют. Контакт высокого риска был у 4 находившихся на месте происшествия лиц. Среди контактов высокой степени риска - один полицейский, еще у 6 полицейских был менее опасный контакт. Уровень риска еще 4 человек пока уточняется", – сказала представитель НЦОЗ.

По данным на четверг, всего коронавирус в Литве установлен у 1825 человек.

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