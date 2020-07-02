Советник президента: истинные последствия пандемии будут ощутимы осенью

Хотя первый шок, вызванный коронавирусом, литовская экономика выдержала достаточно неплохо, истинные последствия будут ощутимы осенью, прогнозирует советник президента Симонас Крепшта.

"Сейчас критический момент для экономики страны. Да, это первая волна с медицинской точки зрения, мы ее выстояли, экономика также стабилизировалась, однако мы должны подготовиться к осени, поскольку, вероятно, именно с экономической стороны эффекты пандемии в наибольшей степени проявятся осенью через рост безработицы, через застой на экспортных рынках", – сказал С. Крепшта в интервью радиостанции LRT.

Он также обратил внимание на то, что на этот год прогнозируется сокращение внутреннего валового продукта, а уровень безработицы заметен уже сейчас.

"Экономические процессы достаточно инертны, мы видим, что происходит на экспортных рынках, в Евросоюзе, где прогнозируется один из крупнейших спадов со времен Второй мировой войны", – сказал С. Крепшта.

На этой неделе Минифин Литвы заявил, что новые статистические данные позволяют надеяться, что нижняя точка спада литовской экономики из-за пандемии коронавируса COVID-19 быа пройдена в апреле, а во втором полугодии нынешнего года, если не останется ограничений экономической деятельности в Литве и Евросоюзе (ЕС), ожидается постепенное восстановление экономики страны.

Как показывают допущения нового сценария экономического развития, в этом году спад литовской экономики должен составить 7%, а в следующем году валовой внутренний продукт (ВВП) прирастет на 5,9%. Потом средний рост ВВП может составить 2,6 % в год. В апреле Минфин прогнозировал, что спад ВВП страны в этом году будет 7,3%, а его прирост в 2021 году - 6,6%.

Прогнозируется, что в этом году уровень безработицы в стране повысится до 9,5%, а численность занятого населения снизится на 2,8%.В 2021 году уровень безработицы снизится до 8,1%, а численность занятого населения увеличится на 1,1%.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!