За полгода бюджет Литвы недополучил 719 млн евро запланированных доходов

В январе-июне поступления в государственный бюджет Литвы были почти на 719,1 млн евро или на 15,3% меньше, чем планировалось и почти на 8,5% (373,3 млн евро) меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщило Министерство финансов в четверг предварительные данные.

Только в июне доходы госбюджета были на 15,9% (159,8 млн. евро) меньше, чем планировалось и на почти на 10,5% (на 99,4 млн евро) меньше, чем год назад.

Невзирая на это, министерство сообщило, что в июне сбор доходов был лучше, чем в мае, когда их было на 29,2% (253,4 млн евро) меньше, чем планировалось и на 19,4% (148 млн евро) меньше, чем в мае прошлого года.

По данным министерства, в июньский показатель сбора доходов отражает результаты деятельности в мае, с учетом отложенных платежей компаний, затронутых последствиями COVID-19, которые за месяц выросли почти на 135 млн евро и в конце месяца составили около 570 млн евро.

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