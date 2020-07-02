Грядут перемены: отпуск по уходу за ребенком в Литве станет короче для всех матерей

В июне прошлого года Евросоюз принял директиву, согласно которой все страны-члены должны предусмотреть непрерывный отпуск по уходу за ребенком. Иными словами, в определенное время присматривать за ребенком могут только отец или только мать, передавать ответственность друг другу нельзя.

Так ЕС хочет вовлечь мужчин в процесс воспитания детей и снизить последствия выпадения женщин с рынка труда на длительное время. Эти перемены страны должны внедрить до лета 2022 года.

Реформировать эту систему планирует и Литва. 29 июня Соцмин представил два возможных варианта перемен. Эти новшества коснутся все семьи.

По действующему порядку, отцам в Литве дают 30 календарных дней оплачиваемого отпуска. Это правило останется в силе. Однако появятся еще два месяца отпуска, которые отцы не смогут передать матерям. Значит, если они откажутся брать эти два месяца, то отпуск по уходу за ребенком сократится.

Специалисты отмечают, что в Литве два года за детьми обычно присматривают матери. После введения нового порядка этот срок сократится.

Предложенные варианты.

В соответствии с первым вариантом, оплачиваемый отпуск составит 24 месяца, но мать будет получать выплаты только 22 месяца. Еще два месяца пособие может получать отец.

Второй вариант предполагает сокращение отпуска до 18 месяцев. Мать будет получать пособие 16 месяцев, а отец - 2. Если отец откажется от своей части отпуска, то после 16 месяцев пособие выплачивать не будут вообще.

Вице-министр Эгле Радишаускене подтвердила, что в любом случае матери меньше времени будут получать пособие по уходу за ребенком.

"Важно, что отец эти два месяца может взять в любое время, необязательно сразу после того, как завершается срок выплаты пособия матери. Мать может присматривать за ребенком и дольше, но пособие получать не будет. Кроме того, женщина будет застрахована государством. Кроме того, если родитель только один, то он получает весь отпуск целиком - 24 или 18 месяцев (зависит от варианта, который будет выбран)", – сказала Delfi Радишаускене.

На вопрос, почему вообще появилась идея сократить отпуск до 18 месяцев (второй вариант), вице-министр ответила, что нынешняя модель приводит к тому, что после такого долгого отпуска женщин ждут проблемы как в плане работы, так и в плане финансов. Кроме того, она сказала, что семьи сами могут выбирать наиболее приемлемый для них вариант. Второй вариант предложен, чтобы побудить женщин быстрее возвращаться на рынок труда.

Семьи отмечают, что новшества для них - темный лес и вызывают немало вопросов.

Вице-министр Радишаускене сказала, что планируют выбрать один порядок, т.е. от действующего сейчас возможно откажутся совсем.

Член Форума родителей Западной Литвы Лаура Тарозене сказала, что вопрос вызывают и два месяца отпуска для отцов, когда именно их брать - сразу или нет. Кроме того, если мать и после этого намерена смотреть за ребенком, то выходит что два месяца она будет безработной.

Радишаускене повторила, что отцы сами могут решить, когда взять эти два месяца.

"Можно будет выбрать два месяца из 24 или 18 - в любое время, зависит от того, какой из вариантов выберет общество", – сказала она.

До сих пор действовали два варианта - родители выбирали наиболее приемлемый, от него зависели и выплаты. Если отпуск длился год, то пособие составляло 77,58% зарплаты "на бумаге". С него еще платили налоги. Мать могла работать в это время, но тогда пособие уменьшалось.

Если брали отпуск на два года, то за первый платили пособие в размере 54,31% зарплаты "на бумаге" минус налоги, а за второй – 31,03%.

Если министерство определится и выберет только один из вышеописанных вариантов, то выбора у родителей не останется. Так решили сделать, заметив, что сейчас на год в отпуск уходит небольшое число родителей, большая часть родителей выбирает вариант 24 месяца.

В соответствии с новыми моделями, изменятся и размеры выплат. Если выберут вариант 24 месяца, то 4 месяца будут платить 78% зарплаты "на бумаге", 6 месяцев - 45%, а во второй год всего 25%.

Если остановятся на второй модели (18 месяцев), то мамам и папам по 2 месяца будут платить 78%, а еще 14 месяцев 60%.

"Надо отметит, что директива не предполагает 100% выплаты, однако выступает за такое предложение, которое побудит отцов выбирать отпуск по уходу за детьми", – сказала Радишаускене.

Даже в тех случаях, если родители в разводе, мать не сможет присматривать за ребенком 24 или 18 месяцев.

"Этот вопрос поднимали и обсуждали на заседании ЕК, однако решили, что если права родителей на детей не ограничены и нет объективных причин, по которым один из родителей не может присматривать за ребенком, то второго родителя не должны лишать такого права. Поэтому даже когда родители не живут вместе, мать и отец могут пользоваться своими месяцами для ухода за ребенком", – сказала Радишаускене.

Жители Литвы могут голосовать за наиболее приемлемый для них вариант отпуска и вносить свои предложения Соцмину до 15 июля.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!