Антирекорд: пациенту удалось связаться с врачом после 91-го звонка

В издании Žemaitis ранее сообщалось, что поликлиники после окончания карантина сразу же не откроются. После этого в редакцию обратился читатель, который поделился своим опытом - ему удалось связаться с врачом только после 91-го звонка.

"Свежий сегодняшний опыт… Только не хотела бы называть мое имя, поскольку если еще раз понадобится помощь, персонал клиники будет не рад...

Пришлось звонить 91 раз, пока связалась с семейным врачом (такое количество вызовов показал мобильный телефон)", – писала женщина.

Она рассказала, что после окончания карантина связалась с клиникой Inesa (г. Плунге), чтобы получить у семейного врача направление к ЛОРу для пожилого человека. Регистратор назначила время телефонной консультации, сказала, звонить в регистратуру через 8 дней.

Но в указанный день дозвониться оказалось невозможно.

"Удалось дозвониться на 91-й раз, после чего регистратор сказала позвонить еще раз, потому что много людей звонит, а связаться с семейным врачом можно только по тому номеру, который все время занят. Зачем назначать время и день для консультации, если время никто не соблюдает и звонят одновременно?", – удивлялась женщина.

Журналисты издания Žemaitis связались с представителем Inesа Витаутасом Клишонисом и поинтересовались, почему пациенты должны проходить такой крестный путь, чтобы связаться с врачом. Клишонис на электронный запрос ответил быстро.

"В первые дни у нас действительно была такая ситуация, о которой рассказал человек. Но потом порядок изменили. Сейчас достаточно одного звонка – потом врач сам звонит пациенту", – писал Клишонис. Однако он рассказал, что сейчас врачам приходится звонить пациентам по несколько раз.

Клишонис сказал, что за время карантина появились большие очереди, поэтому жителям приходится долго ждать и телефонной консультации.

Однако он заметил, что звонков поступает меньше, система достаточно хорошо налажена.

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