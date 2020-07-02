Не все зарегистрировали автомобиль до появления нового налога: некоторые, узнав сумму, уxoдят

1 июля в Литве вступил в силу налог на регистрацию автомобиля. Правда, для некоторых жителей он стал сюрпризом. Заместитель гендиректора Regitrа Саулюс Шуминас напомнил, что налог надо платить за регистрацию и перерегистрацию транспортных средств M1 и N1.

В передаче "День на Delfi" Шуминас сказал, что на прошлой неделе не было большого потока, он увеличился за несколько дней до 1 июля. А в день, когда вступил в силу налог, он для многих стал неожиданностью.

"Наверное, не все успели. Я подозреваю, что многие люди, как студенты, оставляют все на последний день. Еще я хотел бы уточнить, что это налог не на загрязнение, а на регистрацию. Если кто-то захочет в следующем году ввести налог на загрязнение окружающей среды, то будет небольшая путаница. Просто налог на регистрацию зависит от уровня загрязнения, но это налог на регистрацию. На прошлой неделе поток не вырос. А вот в понедельник были такие заторы, что наши работники не могли приехать на работу. Это было неожиданно", – сказал собеседник.

"Самые большие очереди появились тогда, когда надо было проверить автомобиль физически и его привезти в отделение. Во вторник, кажется, было 320 автомобилей, в среду осталось 200. Их стало меньше", – прибавил он.

На вопрос, все ли знают, какой налог их ждет, Шуминас сказал, что не все. По его словам, многие удивляются, узнав о таком налоге.

"Думаю, знают не все. Многие удивляются. Этим утром мы были в Вильнюсском филиале, наблюдали за процессом. Было такое, когда мы подсчитали налог, а люди отказывались регистрировать и уходили. Значит, для них это было сюрпризом. У нас есть налог на регистрацию, который с номерами составляет 30 евро, может, человек ровно такую сумму и взял. А если мы говорим, что к 30 еще надо 150 заплатить, то, наверное, не все к этому готовы", – сказал Шуминас.

По его словам, пока незаметно, чтобы в системе были какие-то проблемы, все гладко.

"Да. Мы рады, что смогли стартовать без особых сбоев. Проводили разные работы, тестирование. Конечно, сидели до полуночи, в среду запустили, программисты работают, но пока все гладко", – сказал Шуминас.

"Мы все так запланировали, чтобы клиент не почувствовал дополнительных шагов. Никуда не надо ходить два раза, процедура та же, разница – всего минута. Я уверен, что люди особой разницы не ощутят", – сказал он.

Напомним, что налог зависит от типа двигателя, вида горючего и выбросов СО2. Налог надо платить компании Regitra. Размер налога - от 13,5 до 540 евро.

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