Литва думает последовать примеру запретившей RT Латвии, комиссия ждет позиции МИД

Литовская комиссия радио и телевидения (ЛКРТВ) рассматривает возможность последовать примеру Латвии, которая запретила у себя телеканалы контролируемой российскими властями группы RT, однако решение примет только после того, как МИД сформулирует позицию относительно применения санкций Евросоюза (ЕС), говорит председатель ЛКРТВ Мантас Мартишюс.

По его словам, комиссия в данном случае сама не может принять решение, связанное с санкциями ЕС.

"ЛКРТВ готова принять решения о прекращении (вещания) каналов в соответствии с санкциями ЕС, если будет получено заключение компетентного в отношении реализации санкций МИД", - сказал М. Мартишюс BNS.

Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии во вторник постановил запретить ретрансляцию семи каналов RT, мотивируя тем, что они находятся под фактическим контролем и единоличным управлением Дмитрия Киселева. Латвийская служба призвала и других членов Сообщества сделать то же самое.

Группа телеканала "RT", который ранее был известен как "Russia Today" - это сеть телевизионных программ для международного сообщества, созданная в России в 2005 году, которая вещает на английском, испанском, арабском и других языках и распространяет контент, соответствующий официальной позиции Кремля.

Как сообщает НСЭСМИ, запрет распространяется на каналы "RT", "RT HD", "RT Arabic", "RT Spanish", "RT Documentary HD", "RT Documentary" и "RT TV".

Д. Киселев включен в список лиц, в отношении которых применяются санкции, из-за важной роли в поддержке российской пропагандой осуществленной в 2014 году аннекции Крыма и продолжающейся военной деятельности России на Востоке и Юго-Востоке Украины.

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