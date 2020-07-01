Нетрезвая выпускница совершила ДТП по дороге на экзамен

1 июля, в 8.30 ч. на дороге Клайпеда-Вейвирженай-Эндреявас столкнулись автомобили Toyota и Audi. Виновница ДТП была пьяна.

По предварительным данным, водитель (2001 г.р.) Toyota, выязжая со второстепенной дороге, не пропустила ехавший по главной дороге автомобиль Audi. Автомобиль после удара съехал с дороги. Люди не пострадали.

В организме виновницы ДТП было 1,87 промилле, через 20 минут алкотестер показал 1,96 промилле. Начато расследование.

По данным журналистов Reidas TV, водитель Toyota не спала всю ночь, она ехала сдавать экзамен по английскому языку.

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