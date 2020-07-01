Советник президента: оборонный план НАТО повышает безопасность и сдерживание в регионе

Обновленный оборонный план НАТО для Балтийских стран и Польши повышает безопасность и в регионе и уровень сдерживания, заявил в среду советник президента Литвы Гитанаса Науседы по вопросам нацбезопасности Дарюс Кулешюс.

"Сегодня у нас есть согласованный, региональный план НАТО для Литвы, Латвии, Эстонии и Польши", – заявил Д. Кулешюс после встречи главы государства с министром обороны и командующим вооруженными силами.

"Этот план важен тем, что укрепляет региональную безопасность, повышает уровень сдерживания, и означает, что Литва и Балтийские страны не одни перед лицом угрозы", – добавил он.

На этой неделе блок НАТО завершил процедуры, необходимые для утверждения оборонного плана, благодаря тому, что был найден компромисс с Турцией, которая до этого в течение многих месяцев была единственной, кто блокировала принятие этого решения, добиваясь большей поддержки собственных оборонных интересов.

Первый раз блок утвердил планы обороны стран Балтии в 2010 году. Литва, Латвия, Эстония и Польша добиваются их постоянного обновления.

В последнее время Турция была единственной страной, которая отказывалась утверждать планы до тех пор, пока не будут учтены ее интересы. На переговорах больше всего споров вызывало стремление Турции определить как террористические группировки действующих на севере Сирии курдских боевиков, которые на Западе ценятся за борьбу с террористической организацией "Исламское государство" (ИГИЛ).

На саммите НАТО в декабре Генсекретарь Альянса заявил, что лидеры стран одобрили обновленный план обороны Балтийских стран и Польши.

Однако до его вступления должны завершиться формальные процедуры, и турки их остановили, выдвинув свои требования.

Представители властей не комментируют, каким было содержание компромисса, однако на принятие решения, скорее всего, значительно повлияли переговоры США и Турции.

Д. Кулешюс также отказался комментировать, в чем заключался компромисс.

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