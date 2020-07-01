В Вильнюсском аэропорту пограничники упустили разыскиваемого Интерполом иностранца

30 июня вечером, в 22.40 ч., в Вильнюс из Таллина прибыл гражданин России (1969 г.р.), которого разыскивает Интерпол. Во время проверки мужчина ушел в неизвестном направлении, сейчас его разыскивают.

У этого гражданина России есть вид на жительство в Эстонии. Во время проверки он вызвал подозрение у пограничников. Мужчину попросили подождать.

Выяснилось, что подозреваемого в экономических преступлениях через Интерпол разыскивает российская правоохрана.

Однако иностранец не стал дожидаться результатов проверки – он скрылся из аэропорта, оставив в руках пограничников свои документы.

СОГГ начала расследование в связи с халатной работой своих сотрудников: мужчину должны были охранять, ему не должны были дать уйти.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!