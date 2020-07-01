За минувшие сутки в Литве подтвержден один случай коронавируса

BNS ru.DELFI.lt

За минувшие сутки в Литве был утвержден один новый случай коронавируса, общее количество выросло до 1818, сообщило Министерство здравоохранения в среду.

Сейчас в Литве больны коронавирусом 206 человек, выздоровели 1524 человека, 81 человек находится в изоляции. От коронавируса скончались 78 человек. Еще десять заразившихся умерли из-за других причин. С 1 июня в Литве было зарегистрировано 28 завозных случаев. За сутки проверено 5398 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 428 тыс. 238. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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