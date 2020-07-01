Борющимся с коронавирусом медикам – дополнительные 7,6 млн евро за апрель

Литовским медикам, борющимся с коронавирусом, еще раз будут выделены повышенные зарплаты, в целом за апрель для этого будет выделено 7,6 млн евро, сообщила в среду Государственная больничная касса.

Она сообщила, что это почти в три раза больше, чем в марте.

Эти средства выделяются из резерва Фонда обязательного страхования здоровья.

Подсчитано, что повышенные зарплаты за апрель (от 60 до 100%) получат 11,2 тыс. медработников из 154 медучреждений.

Повышенные зарплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом, выплачивались и в марте, тогда для этого было выделено почти 2,6 млн евро, зарплаты были повышены 6 тыс. медработникам из 80 медучреждений.

Территориальные больничные кассы сейчас принимают заявки на компенсацию зарплат упомянутых работников за май.

Согласно постановлению правительства, надбавки медикам будут выплачиваться до конца действия карантина. Карантин был отозван 17 июня.

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