Карбаускис: лучше бы насыпали песка вместо недействующего фонтана у парламента

Лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис сказал, что искусственный пляж можно было оборудовать рядом с недействующим фонтаном у здания парламента Литвы.

"У парламента есть такой фонтан, накрытый треугольными щитами. Это насмешка над Вильнюсским муниципалитетом, ведь это территория мэрии. Лучше бы в этом котловане появился песок вместо фонтана, и оборудовали пляж, пусть люди отдыхали бы. Но это не было бы тем местом где погибло столько людей", – сказал в интервью Žinių radijаs Карбаускис.

"Если вспомнить историю, то в 1897 году на этой площади Царская Россия разрешила устроить цирк в насмешку над исторической памятью. Сейчас мы делаем то же самое. Это насмешка", – прибавил он.

Карбаускис повторил, что решение мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса оборудовать пляж на Лукишкской площади - это сознательная провокация и рекламная кампания Партии свободы.

"Разные ведомства, даже полиция, может принять решение, что этот перформанс не отвечает требованиям закона, нарушает порядок, действующий на площади, соответственно муниципальная компания должна решить вопрос чистоты на площади. (...) Я понимаю, что мэр может решиться на получение штрафов, ведь их платить будет муниципалитет", – сказал Карбаускис.

О том, что пляж можно было устроить у парламента говорил и спикер Викторас Пранцкетис.

"А у парламента, никто бы не противился, там, где был фонтан, где сейчас лужайка (...), если бы кто-то там начал загорать, вряд ли кто-то возмущался бы", – сказал LRT спикер.

По его словам, вообще можно было бы сделать главной площадью Вильнюса площадь Независимости рядом с парламентом.

"Там собирается больше всего людей, они собирались и 13 января, многие церемонии проходят именно там. Почему мы считаем, что главной должна быть Лукишкская площадь, может и мышление надо менять", – сказал Пранцкетис.

Напомним, что решение муниципалитета оборудовать пляж на Лукишкской площади вызвало шквал критики. В понедельник парламент принял решение, что эта площадь - главная площадь столицы с монументом Погони. Мэр заявил, что пляж на площади будет действовать до осени, как и планировалось.

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