В июле в аэропорты Литвы возвращаются 70 направлений полетов

Поскольку страны Европы постепенно возобновляют воздушное сообщение, в июле в аэропорты Литвы возвращаются рейсы 70 направлений. Среди них будут и два новых – в Дубровник и лондонский Гатвик.

"Июль, как и прогнозировали, начинается очень активно. Уже сегодня возвращается очень много летных направлений и авиакомпаний, которые были в наших аэропортах до карантина", – сказал BNS представитель по связям общественностью литовской компании-оператора аэропортов страны Lietuvos oro uostai Тадас Василяускас.

В июле возобновляются рейсы в Варшаву, Хельсинки, Брюссель, Вену. На этой неделе из Вильнюсского аэропорта также начнутся чартерные рейсы в Грецию и Болгарию.

Обычно в июле были рейсы более чем 90 направлениях, однако Т. Василяускас сказал, что планы на июль демонстрируют положительные тенденции в секторе пассажирской авиации.

"Планы на этот июль мы оцениваем как очень хороший результат. Пассажирская авиация возвращается из глубокой ямы в прежние объемы", – сказал он.

Литовское воздушное пространство было закрыто для рейсов с 4 апреля. С этой же даты было закрыто почти все паромное сообщение. Первые рейсы после карантина были возобновлены в середине мая.

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