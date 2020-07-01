Погода: в Литве будет жарко, но ветрено

Погоду в Литве обусловит южная оконечность циклона. Ожидается переменная облачность, больше солнца будет на юге. Днем во многих районах пройдут небольшие дожди, местами с грозами. На северо-западе дожди будут интенсивными. Усилится западный ветер. На севере скорость ветра составит 15–18 м/с, у моря до 20 м/с. Воздух прогреется до 18–23, на юго-востоке до 25 м/с.

В четверг к Литве придет небольшой циклон, снова ожидаются дожди. И ночью, и днем дожди будут идти в разных районах. Местами ожидаются сильные дожди с грозами. Будет дуть сильный ветер, местами 15–20 м/с. Ночью будет 12–17 градусов, днем воздух прогреется до 21–26, на взморье будет всего 18–20 градусов тепла.

В пятницу особых осадков не ожидается. Ночью небольшие дожди возможны на востоке, днем наиболее вероятны осадки на западе страны. Ночью будет 11–16, днем 20–25 градусов тепла. Немного прохладнее будет только на море и в Жемайтии.

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