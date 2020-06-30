В Григишкес изнасилован молодой человек: задержаны подозреваемые

В воскресенье в Вильнюсе произошло жуткое происшествие – в Григишкес был изнасилован молодой человек. По сведениям Delfi, полиция задержала двоих подозреваемых, представитель Литовской армии подтвердили, что один из подозреваемых - военный.

По сведениям Delfi, 28 июня полиция получила информацию о том, что в Григишкес был изнасилован молодой человек. На месте преступления были задержаны двое подозреваемых (1999 и 1996 г.р.). Журналисты выяснили, что во время обыска были обнаружены и наркотики, вероятно, "трава".

По предварительным данным, изнасилован молодой человек 2000 г.р.

Полиция информацию о происшествии не предоставляет, поскольку такие преступления для СМИ не освещают. Однако Delfi связался с прокурором Кристиной Рекертене, которая подтвердила, что расследование начато.

"Расследование начато, но подробных комментариев не будет", - сказала она Delfi.

Среди подозреваемых есть военный. Представители Литовской армии сказали Delfi, что об этом происшествии им известно.

Представитель армии указал, что подозреваемый - профессиональный военный, на службе у него никаких взысканий не было.

Представитель армии сказал, что если суд признает военного виновным, то он будет уволен со службы. Выяснилось, что прокурор не обращалась в суд с просьбой об аресте военного.

Армия информировала, что он пока по-прежнему будет служить. Подозреваемые не виновны, пока их вину не признал суд.

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