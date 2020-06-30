Дефицит сектора центральной власти Литвы – 1,17 млрд евро

BNS ru.DELFI.lt

В январе-мае этого года дефицит сектора центральной власти Литвы составил 1,172 млрд евро, Пятимесячный баланс сектора центральной власти был на 1,347 млрд евро меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщило Министерство финансов.

Доходы сектора центральной власти в январе-мае составили 5,315 млрд евро, расходы – 6,364 млрд евро. Изменение сделок с нефинансовым имуществом ыбло положительным и составило 122,8 млн евро. Налоги составили 53,3% доходов власти, 36,4% – социальные взносы. Основную часть расходов в январе-мае составили соцвыплаты – 58,2%, дотации –12,8%, заработная плата и социальное страхование – 11,4%. В мае доходы сектора центральной власти составили 1,075 млрд евро, а расходы – 1,493 млрд евро, сделки с нефинансовым имуществом составили 50,7 млн евро. Майский дефицит сектора центральной власти составил 468,8 млн евро. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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