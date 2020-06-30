Потерявшие работу из-за пандемии гиды просят помощи у правительства Литвы

Литовские гиды, лишившиеся работы и доходов в связи с пандемией, во вторник провели в Вильнюсе акцию, чтобы обратить внимание на проблемы работников туристического сектора.

Несколько десятков гидов с лозунгами Guides together и Guide work matters ("Гиды вместе", "Работа гидов имеет значение") на открытом туристическом автобусе двинулись с панорамной площадки на ул. Субачяус к Ратуше, где позднее к ним присоединились другие коллеги.

Одновременно акция проходила и в других городах Европы.

"Мы хотим выразить солидарность с гидами Венгрии и всего мира, которые в данный момент сидят без работы. Мы хотим выразить солидарность и обратить внимание на то, что мы существуем в этой жизни, и чтобы о нас помнили, что мы все еще живы, но нам нечем заняться", – сказала BNS гид Эгле Ликайте, которая обычно работает за границей, а сейчас находится в Литве.

Президент Союза гидов Литвы Линас Даубарас сказал, что только часть представителей этой профессии, работавших за рубежом, перешли на внутренний рынок, поскольку он слишком мал. Сам Л. Даубарас сказал, что обычно работает в Финляндии, однако по причине коронавируса проводит экскурсии в Литве.

"Наши предложения были бы следующими: сейчас предусмотрено в течение двух месяцев после карантина выплачивать смешную сумму в 257 евро. Мы просим, чтобы это было хотя бы полгода после карантина, например, парикмахерская была закрыта несколько месяцев, но люди все равно идут стричься. У нас же – как сняли, так сняли", – сказал Л. Даубарас.

По его словам, правительству, премьеру и президенту также предъявлено предложение на два года ограничить возможности на работу гидов из-за границы.

Он отметил, что власти пока скептически реагируют на эти предложения.

В целом в Литве выдано около 4,5 тыс. удостоверений гидов, однако это не означает, что все они работают. По подсчетам Л. Даубараса, активно работающих гидов и сопровождающих в Литве может быть более 600.

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