Глава Минздрава: в аптеках могут быть проблемы с получением компенсируемых лекарств без доплаты

С 1 июля все жители старше 75 лет и старше, а также пенсионеры с небольшими доходами и инвалиды будут получать компенсируемые лекарства бесплатно, однако министр здравоохранения Аурелиюс Верига сказал, что какое-то время сделать это будет сложно.

"Немного больше времени, чем планировалось отняло внедрение информационных технологий Центром регистра, поэтому мы получили информацию о том, что не все аптеки с 1 июля успеют согласовать свои системы, поэтому могут возникнуть определенные трудности, их должны устранить в течение недели", – сказал в парламенте министр.

По его словам, каждое технологическое новшество требует "определенного согласования".

"Мы хотим сразу принести извинения, попросить проявить терпение и понимание. (...) Мы надеемся, что проблем не будет, но если возникнут, мы хотим предупредить, что такое возможно. Мы знаем, что сейчас и Центр регистра и аптеки интенсивно работают, системы тестируют. согласовывают", – сказал министр.

Люди старше 75 лет и лица с трудоспособностью 0–25% будут получать компенсируемые лекарства бесплатно независимо от доходов. Пенсионерам и инвалидам с небольшими доходами доплачивать за компенсируемые лекарства тоже не придется.

По словам министра, сейчас небольшими доходами считаются доходы не больше 257 евро.

Минздрав Литвы писал, что до конца года компенсации лекарств обойдутся бюджету в 3,7 млн. евро, а это новшество коснется 250 000 жителей Литвы.

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