Последний день перед важными переменами: новый налог, меняются тарифы на электричество и газ

С 1 июля в Литве вступает в силу несколько изменений, связанных с выдачей бизнес-удостоверений, появлением налога на автомобиль, снижением цен на электричество и газ. Кроме того, во вторник еще можно декларировать доходы и отказаться от участия в частном пенсионном накоплении.

Уже сообщалось, что с 1 июля на каждый арендуемый объект недвижимости надо брать отдельное бизнес-удостоверение.

С 1 июня ждет еще одно изменение – не все специалисты смогут работать по бизнес-удостоверению.

"Это касается строителей, занимающихся внутренней отделкой, ремонтом автомобилей, присмотром за детей, оборудованием водопровода, систем отопления, кондиционеров. Именно они не смогут с 1 июля работать по бизнес-удостоверениям", – сказала представитель Государственной налоговой инспекции Стасе Алюконите-Шнирене.

С 1 июля в Литву вступает в силу налог на автомобили.

Заместитель гендиректора Regitrа Саулюс Шуминас напомнил, что налог будут платить владельцы транспортных средств M1 и N1, которые в первый раз регистрируют в Литве. Кроме того, налог будут платить все новые владельцы транспортных средств во время перерегистрации. Налог будет зависеть от выбросов СО2, от мощности и типа двигателя. Этот налог надо платить Regitra. Размер налога составит от 13,5 до 540 евро.

С 1 июля в Литве дешевеет электричество и газ. Председатель Государственной службы регулирования энергетики Инга Жилене сказала, что жители за полгода сэкономят несколько десятков евро. Электричество подешевеет на 8%.

"Если человек использует по 100 кВт в месяц, то человек сэкономит 10 евро за полгода. Если люди используют электроэнергию для отопления и подогрева горячей воды, то сэкономят около 50 евро в месяц", – сказала в передаче Delfi 11 Жилене.

Газ дешевеет на 15–23%, или на 8 центов за куб. м.

"Переменная часть тарифа не меняется. Потребители, которые используют газ для приготовления пищи, за полгода сэкономят 5–6 евро", – сказала она.

Кроме того, в этом году жители должны заполнить декларацию до 1 июля.

До 30 июня еще можно отказаться от участия в частном пенсионном накоплении.

Кроме того, парламент увеличил необлагаемый налогами минимум (ННМ) до 400 евро. Этот закон еще должен подписать президент.

Этот порядок должен вступить в силу с 1 июля и будет действовать до 31 декабря 2020 г. Такой ННМ будут считать за весь 2020 год.

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