"Если у пляжного кафе есть фундамент, то оно может торговать алкоголем. Если нет - оно нестационарное, то не может. В последнее время мэр Паланги говорит о том, что мусорные урны на пляжах все равно заполнены тарой из-под алкоголя. В выигрыше остаются торговые сети, а не люди", – сказал депутат Симонас Гентвилас.

Комитет по вопросам здравоохранения не одобрял такие поправки, отмечая, что пьяные люди чаще совершают различные проступки, теряют самоконтроль, получают больше травм, солнечных ударов.

Статьи по теме:
Хозяева пляжных кафе: стыдно перед иностранцами, люди смеются и приносят свою выпивку  (152)
Балтийское море уничтожает пляж в Литве  (19)

Парламент 30 июня принял поправки: за проголосовали 68 депутатов, против были два, еще два воздержались.

"К сожалению, на пляжах нелегально продают алкоголь, люди также приносят его на пляж с собой, прячут и пьют", – сказал после голосования Паулюс Саударгас, аргументируя позицию за принятие этого закона.

Торговля легкими алкогольными напитками на пляжах будет разрешена только во время курортного сезона. Крепкий алкоголь в таких кафе по-прежнему не будут продавать. Запрет на продажу алкоголя на пляжах вступил в силу в 2020 году, а был принят в 2017 году.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!