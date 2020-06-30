Сейм одобрил электронное голосование из-за рубежа во время пандемии

BNS ru.DELFI.lt

Во вторник Сейм Литвы разрешил электронное голосование избирателям за рубежом во время пандемии.

Решением Главной избирательной комиссии (ГИК) голосование может быть организовано только по почте - избирателям будут разосланы голосовательные бюллетени или же коды электронного голосования, позволяющие проголосовать на сайте ГИК. Порядок электронного голосования, гарантирующий тайное голосование и не позволяющий проголосовать дважды, установит ГИК. Избирателям, находящимся в самоизоляции, будут разосланы коды электронного голосования. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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