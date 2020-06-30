Новый запрет в Литве удивил грибников: закрыли подходы к озерам, сейчас взялись за леса

"Может, депутатам больше нечем заняться?", – удивляется страстный грибник Витас Урбанскас, услышав о намерении ввести запрет на сбор орехов, грибов и ягод на частной земле ближе чем в 100 м от усадьбы, если владелец не дал своего разрешения на это.

29 июня парламент голосовал по этому вопросу.

Поправки не были приняли, поскольку не хватило голосов: за проголосовали 48 депутатов, один был против, а 4 воздержались. Чтобы закон был принят, в голосовании должен был участвовать минимум 71 депутат.

Сейчас парламент будет голосовать по этому вопросу на других заседаниях. 30 июня состоится последнее заседание весенней сессии. Если поправки не примут и не отклонят, то повторно по ним проголосуют осенью.

Урбанскас работает поваром в Науйои Кирсна (Лаздийский район). Он маринует грибы, замораживает. Из хороших боровиков и подосиновиков он готовит соусы.

Он был удивлен, узнав, какой закон готовят в парламенте.

"Если дом находится у самого леса, я так понимаю, и самому грибнику не удобно, некрасиво ходить по частной территории. Кроме того, есть те, кто любит оставлять мусор. Я против того, чтобы на частной территории ходили люди. Но что даст такое решение? Неужели штрафовать будут, если сорвут гриб меньше чем в 100 м от усадьбы. Я считаю, такой запрет не нужен", – сказал Урбанскас.

"Может, депутатам нечего делать. Ведь сам человек видит - частная территория, чего туда идти? Я этого не понимаю. Грибов в лесу полно, зачем ходит под окнами?", – удивлялся он.

Сторонник нового запрета "крестьянин" Викторас Ринкявичюс сказал, что такой запрет существовал больше 20 лет, а в прошлом году пропал, когда правительство одобрило поправки к закону о сборе даров леса.

"Согласно 22 ст. Конституции, частная жизнь людей неприкосновенна. Тут же законы ее не защищают. Тут мы возвращаемся к социализму, частная собственность ни во что не ставится. Это неприемлемо, я предлагают оставить в силе прежний порядок", – сказал политик.

"Речь не идет о запрете на сбор даров леса на гектарах земли. Но нужно хотя бы минимально уважать частную собственность. У нас и без того достаточно социализма, неужели мы хотим вернуться к коммунизму? Я не хочу", – сказал депутат.

"Мне такой запрет кажется странным. Будет несколько усадеб рядом - и человек не сможет пройти мимо и сорвать гриб? Я не вижу логики", – сказал консерватор Сергеюс Йовайша.

Депутат Витаутас Бакас назвал поправку проявлением "неофеодализма" и неуважением к людям.

Глава Литовской ассоциации предпринимателей, работающих с дарами леса, Виргиниюс Варанавичюс подозревает, что этот запрет послужит узкому кругу интересов.

"Была проблема с берегами озер, сейчас проблема с усадьбами. Я думаю, это защита чьих-то интересов. Может, кому-то не нравится, что грибники проходят мимо", – сказал Варанавичюс.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!