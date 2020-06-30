Минфин: спад экономики Литвы в этом году составит 7%, рост в следующем году - 5,9%

Новые статистические данные позволяют надеяться, что нижняя точка спада литовской экономики из-за пандемии коронавируса COVID-19 была пройдена в апреле, а во втором полугодии нынешнего года, если не останется ограничений экономической деятельности в Литве и Евросоюзе (ЕС), ожидается постепенное восстановление экономики страны, прогнозирует Министерство финансов.

Как показывают допущения нового сценария экономического развития, в этом году спад литовской экономики должен составить 7%, а в следующем году валовой внутренний продукт (ВВП) вырастет на 5,9%. Потом средний рост ВВП может составить 2,6 % в год. В апреле Минфин прогнозировал, что спад ВВП страны в этом году будет 7,3%, а его прирост в 2021 году - 6,6%.

"Экономика стабилизируется, экономика восстанавливается (...) Поэтому мы считаем, что в 2021 году экономика будет расти, но уровня 2019 года мы еще не достигнем - это произойдет в 2022 году", – сказала вице-министр финансов Мигле Тускене, представляя во вторник новые макроэкономические прогнозы.

Прогнозируется, что в этом году уровень безработицы в стране повысится до 9,5%, а численность занятого населения снизится на 2,8%.В 2021 году уровень безработицы снизится до 8,1%, а численность занятого населения увеличится на 1,1%.

Как утверждает Минфин, среднемесячная зарплата (брутто) в стране в этом году вырастет на 1,8%, а в 2021 году темпы роста составят 3,3%.

Среднегодовая инфляция в Литве в 2020 году снизится до 0,7%. В 2021 году снижения цен на энергетическую продукцию не ожидается, поэтому темпы инфляции ускорятся до 1,7%.

По словам М. Тускене, внешние условия в среднесрочный период будут оставаться нестабильными, а перспективы восстановления экономик основных внешнеторговых партнеров Литвы - уязвимыми. Распространение COVID-19 в мире пока не обуздано, поэтому есть риск того, что для обуздания его новой вспышки государствам снова придется применять меры, оказывающие негативное влияние на экономику.

Риск "жесткого" Brexit никуда не делся, он может повлечь негативные экономические последствия и для государств ЕС, и для Литвы. Сохраняется и риск того, что могут меняться условия международной торговли. Если эти риски реализуются, что в этом году спад ВВП может составить 16,8%, в следующем году рост ВВП может составить всего 2%, поэтому восстановление литовской экономики может занять больше времени, чем предусмотрено в базовом сценарии.

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