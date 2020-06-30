Сейчас в Литве больны коронавирусом 214 человек, выздоровели 1515 человек, 86 человек находятся в изоляции.
От коронавируса скончались 78 человек. Еще десять заразившихся умерли из-за других причин.
С 1 июня в Литве было зарегистрировано 27 завозных случаев.
За сутки проверено 4472 пробы на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 422 тыс. 840.
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