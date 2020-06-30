Шапока: превратить Почту Литвы в розничный банк юридически невозможно

Министр финансов Литвы Вилюс Шапока повторяет, что выступает за консолидацию уже действующих учреждения INVEGA (Investicijos ir verslo garantijos ,"Инвестиции и гарантии для бизнеса"), Агентства по развитию государственных инвестиций (Vipos) и Фонда гарантий для сельскохозяйственных кредитов, но скептически относится к участию государства в бизнесе розничного банкинга с использованием для этого инфраструктуры почтовой компании Lietuvos pastas.

"Если (компания) Lietuvos pastas станет заниматься банковской деятельностью, она получит банковскую лицензию и должна будет остановить работу почты(...) Просто взять и превратить Lietuvos pastas в розничный банк - такое даже юридически невозможно", - сказал В. Шапока во вторник радио LRT.

По его словам, у Lietuvos pastas уже сейчас есть статус финансового учреждения, и компания предоставляет финансовые услуги, поэтому стоит подумать о развитии этих услуг.

"Если доступность базовых услуг в регионах - проблема, то Lietuvos pastas следует подумать, какие дополнительные услуги она могла бы предоставлять. Но если говорить о финансировании бизнеса, особенно инновационного бизнеса, то нам нужна одна сильная структура, которая развивалась бы (...) и можно было бы привлекать и средства частных инвесторов, чтобы финансировать бизнес", - объяснил министр.

По его словам, такую структуру можно было бы создать, объединив Invegą, Vipos и Фонд гарантий для сельскохозяйственных кредитов, которые сейчас в Литве выполняют функции национальных учреждений по развитию.

В. Шапока также сказал, что банковская лицензия такой новой структуре на самом деле не нужна.

Сейм на прошлой неделе поручил правительству начать процедуры учреждения государственного банка. Правительство уполномочено до сентября начать консультации с Еврокомиссией по оказанию технической помощи в учреждении Государственного банка развития. Кроме того, создание банка получило статус экономического проекта государственной важности.

Сторонники государственного коммерческого банка говорят, что он нужен из-за состояния финансовой системы страны, так как Литве следует обеспокоиться конкурентными условиями в банковском секторе, повысить доступность финансовых услуг в регионах. Критики этой идеи утверждают, что создание госбанка будет чересчур дорогостоящим, а его работе может мешать вмешательство политиков.

Лидер правящих "аграриев" Рамунас Карбаускис не исключает, что Государственный банк развития будет создаваться с использованием сети филиалов Lietuvos pastas.

За учреждение государственного банка развития выступает и президент страны Гитанас Науседа.

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