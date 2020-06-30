Налог на регистрацию автомобиля: кто и сколько должен платить

В Литве в скором времени вступит в силу налог на регистрацию автомобилей, поэтому владельцы не только спешат в Regitrа, чтобы зарегистрировать автомобиль, но и интересуются, когда и какой налог придется платить. Водители растеряны, поскольку не знают, когда и сколько придется платить.

С 1 июля владельцам автомобилей придется платить за регистрацию. Налог зависит от выбросов СО2. Но налог нужно будет платить не всем.

Специалисты Regitra указали, что этот налог коснется всех владельцев, регистрирующих автомобили, если выбросы CO2 составляют больше 130 г/км.

Это значит, что каждый раз как при смене владельца, так и при регистрации в Литве нового автомобиля придется платить налог в размере 13,5-540 евро.

Выбросы СО2 фиксируются в свидетельстве на регистрацию автомобиля в графе V.7. Если в этой графе нет данных, то работники Regitrа будут искать аналогичные автомобили и данные о них. Если найти аналог не получится, тогда данные будут подсчитывать по подготовленным формулам, по массе (кг), мощности двигателя (кВт) и типу коробки передач (механическая, автоматическая).

Правда, этот налог не будет применяться в случае перерегистрации исторических автомобилей (со специальными номерами), при регистрации, если хозяин не меняется (например, после выплаты лизинга, после смены фамилии, при выдаче дубликата и т.д.) и реэкспорта. В последнем случае налог надо платить, но в течение 90 дней, когда автомобиль снимут с учета, вывезут из страны и подадут заявку на возвращение выплаты, деньги в течение 20 рабочих дней переведут на указанный счет.

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