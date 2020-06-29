Литва снова ввела обязательную изоляцию для приезжих из 50 стран

С понедельника двухнедельная изоляция вводится для жителей Литвы, приехавших из 50 стран, включая Швецию, Россию и Беларусь. По данным Минздрава, такое решение принято потому, что в этих странах растет уровень заболевания.

До сих пор самоизоляция только рекомендовалась. Кроме того, остается в силе запрет на приезд иностранцев из этих стран, за исключением тех, кто получил специальные разрешения литовских ведомств.

"Ранее изоляция только рекомендовалась, но с 29 июня они должны в обязательном порядке провести 14 дней в изоляции. Собирали данные о приезжих из этих стран. Порядок ужесточили после того, как в некоторых странах мира ситуация ухудшилась", – указало министерство.

По данным Минздрава Литвы, список стран, где ситуация с коронавирусом сложная, обновляется каждую неделю. К таким государствам относятся страны, где за последние 14 дней фиксируется более 25 случаев заболевания на 100 000 жителей. В Литву можно приезжать, если уровень заболеваемости за последние 14 дней составляет 15-25 случаев на 100 000 жителей (им рекомендуют изолироваться). В Литву на данный момент могут приезжать жители 29 стран, включая Великобританию.

Министерство отмечает, что в Швеции уровень заболевания больше 25 случаев, поэтому иностранцы оттуда приехать не могут, а жители Литвы, которые оттуда приезжают, с 29 июня должны 14 дней провести в изоляции. Приезжим из Великобритании изоляция рекомендуется.

Foto: SAM nuotr.

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