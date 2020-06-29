"Цены подскочили вверх, когда после праздников в середине лета выросло потребление, в дневное время сократилось производство на ветряных установках, а недостающее ее количество вынуждены были покрывать ТЭС. Также ситуацию осложняло малое предложение с атомных станций. По причине ремонта на минувшей неделе в целом не были доступны мощности производства электроэнергии на 4 гигаватта", – отметил в пресс-релизе директор Стратегического департамента оператора линий электропередач Litgrid Лютаурас Варанавичюс.

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По его словам, такие ремонтные работы являются обычной ситуацией. Летом, когда сокращается спрос на электроэнергию, операторы станций проводят плановые работы по надзору и ремонту агрегатов. На минувшей неделе ремонтировались блоки шведских атомных станций "Ригнхальс" и "Форсмарк".

С 22 по 29 июня средняя цена на электроэнергию в Литве выросла на 26% до 45,1 евро за мегаватт-час, а цена в Латвии и Эстонии была еще выше и составила 45,3 евро.

На рост цен в наибольшей степени повлияли подорожавший импортный поток из южных шведских зон биржи Nordpool. Там в четверг были самые высокие цены в этом году и в часы пика достигали даже 200 евро.

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