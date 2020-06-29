Премьер о минимальной зарплате: увеличится, но не так сильно, как ожидалось ранее

В понедельник Трехсторонний совет правительства, работодателей и профсоюзов начал дискуссии о повышении минимальной месячной зарплаты (ММЗ) со следующего года, в связи с этим премьер Саулюс Сквернялис сказал, что она увеличится, но не настолько, насколько ожидалось ранее.

"Изменение будет, только, возможно, не такого размера, как ожидалось в начале года. Будут учтены критерии, которые будут после этой пандемии. Минимальная зарплата связана со средней заработной платой, определенная процентная часть", – сказал С. Сквернялис журналистам в понедельник.

Трехсторонний совет решил, что ММЗ должна составлять 45-50% от средней зарплаты. Сейчас она достигает 47,5% – 607 евро (до уплаты налогов).

Конфедерация профсоюзов Литвы предлагает повысить ММЗ со следующего года на 48 евро - до 655 евро, представители правительства и бизнеса утверждают, что сначала следует подождать экономических прогнозов.

Глава Фонда соцстрахования (Sodra) Юлита Варанаускене на этой неделе заявила, что общая заработная плата, с которой ведутся отчисления взносов фонд, в этом году, по сравнению с прошлым годом, будет меньше на 0,8%.

Советник президента Литвы Гитанаса Науседы Симонас Крепшта ранее заявлял, что Еврокомиссия ожидает в Литве падение зарплат на 8%, что будет самым значительным показателем в Европе.

ММЗ с января выросла на 52 евро – с 555 до 607 евро, после уплаты налогов – на 41 евро – с 396 до 437 евро.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!