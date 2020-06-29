История выпавшего из окна ребенка: мальчик в тяжелом состоянии находится в реанимации Каунасской клиники

За последние три недели в Литве из окна выпали шесть детей, один из них скончался, сообщают новости телеканала LNK.

25 июня в Мариямполе из окна на третьем этаже упал мальчик, которому не было и двух лет. Отец сказал журналистам: "Мама отвернулась всего на мгновенье, поскольку ребенок попросил воды – так все и случилось. Забрался на кровать... Большое несчастье, больше ничего не могу комментировать. Сердце болит, ночью не спал..."

Ребенок находится в очень тяжелом состоянии. IšИз Мариямполе его увезли в Каунасскую клинику.

"Это тяжелые травмы – головы и позвоночника, что дальше будет, сказать сложно. Очень тяжелая травма", – сказал представитель Мариямпольской больницы Эугениюс Юцюс.

Несчастье потрясло всех соседей. "Я видела скорую, мама малыша сидела впереди", - рассказала одна соседка.

Другая сказала: "Когда я шла, как раз полиция все замеряла, я им помогала. Спрашивала, жив ли малыш. Сказали, пока жив. Постоянно приходят специалисты по правам ребенка".

Молодая женщина сказала журналистам, что видела, из какого окна выпал ребенок. Другая соседка сказала, что не замечала, чтобы родители не смотрели за малышом.

"Никаких подозрений не было", – сказала она.

Специалистам по правам ребенка эта семья известна уже несколько лет. "Нам семья известна, но в последние несколько лет никаких нарушений не было, – сказала специалист Мариямпольского отделения службы Ирма Балайкене. – Семье оказывали помощь из-за недостака социальных навыков".

Полиция ведет расследование.

"Нам эта семья как проблемная не известна", – заметил представитель Мариямпольской полиции Ренатас Сяурусайтис.

Специалисты выясняют, безопасно ли в этой семье детям. У пострадавшего мальчика есть 8-летняя сестра.

"Мы сейчас собираем информацию, чтобы оценить ситуацию", – сказала Балайкене.

Полиция отмечает, что в жаркие дни, особенно в многоквартирных домах нужно особое внимание уделять малолетним детям.

"Просим общество уделить еще больше внимания. И самих родителей – смотреть, говорить с детьми. Несмотря на жару, лучше окна не распахивать. Сделать все, чтобы ребенок не мог забраться на подоконник – продумать на несколько шагов вперед. Поскольку последствия бывают очень печальными", – сказал Сяурусайтис.

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