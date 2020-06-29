На саммите ЕС Науседа намерен поднять вопрос российской политики ревизионизма

Президент Литвы Гитанас Науседа намерен поднять на саммите Евросоюза (ЕС) вопрос проводимой Россией политики ревизионизма, призванной умалить преступления Советского Союза.

Офис президента сообщил об этом после того, как Государственный совет по обороне (ГСО) во главе с президентом обсудил планы российских властей реабилитировать подписанный накануне Второй мировой войны советско-нацистский пакет.

"Члены ГСО пришли к единому мнению, что будущие изменения в Конституции России и декларируемые планы официально реабилитировать пакт Молотова-Риббентропа, а также тайные протоколы к нему вызывают большую обеспокоенность", - утверждает офис президента.

"Необходимо привлечь внимание союзников и международного сообщества к тому, что Россия предпринимает усилия по систематическому переписыванию истории в целях оправдания своей политики в отношении соседних государств, оспаривания их государственности и разделения Евросоюза (ЕС) и НАТО (...). Президент намерен поднять этот вопрос и на заседании Европейского совета 17-18 июля", - указано в сообщении.

Страны Балтии решительно протестуют против рассматриваемого в российском парламенте законопроекта, которым предполагается отменить принятое Съездом народных депутатов СССР 1989 года решеие о признании тайных протоколов к пакту Молотова-Риббентропа юридически необоснованными и недействительными.

В России также внесены поправки к Конституции, в которых содержится положение в защиту "исторической правды", согласно которому "умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается".

Министр обороны Раймундас Кароблис сказал журналистам, что попытка оправдать советско-нацистский пакт является частью проводимой Россией пропагандистской кампании.

23 августа 1939 года министры иностранных дел Германии и Советского Союза подписали договор о ненападении - так называемый пакт Молотова-Риббентропа, а также секретные протоколы к нему. В соответствии с ними, советы и нацисты накануне Второй мировой войны разделили между собой страны Балтии и Польшу на сферы влияния. Этот договор был одним из главных факторов, приведших ко Второй мировой войне, которая началась с нападения Германии и Советского Союза на Польшу.

Власти России в последние годы также лживо утверждают, что аннексия и оккупация стран Балтии во время Второй мировой войны были законными.

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