"Главная площадь государства, что было установлено законодательными актами – это наверное не то же самое, что двор (один из дворов) мэра, где можно вволю проводить эксперименты.
Может, картошкой засадить? Может пивные бары построить? Каждая смелая идея может найти поддержку. Пиво – хорошее дело таким летом; его пить полезно, как говорят в народе. Так почему только песочница для детей и взрослых?", – писал Ландсбергис.
По его словам, главное - выбранное место.
"Не сама АЭС, а географический Островец. Я не против личных придумок мэра, провокаций в стиле Флюксуса. У нее есть сторонники. Слава Богу и Юргису Мачюнасу, люди еще способны играть. Но не отрицают и другие возможности. Когда светит солнце, пляж смотрится привлекательно, даже без принесенного пива. Утреннее счастье. А если еще отвести русло реки к пляжу? Не наоборот, не пляж у реки, этим мир не удивишь.
Только от количества песка зависит, что Вильнюс на этом месте может устроить. Привези на сезон в 10 раз больше песка, и делай на Лукишкской площади не только Палангу, но и Дакар. С холмами свободы, по которым на квадроциклах будут ездить наши бравые моржи. Не падая, при этом ни в какие лужи", – писал Ландсбергис. Политик иронично заметил, что "земляничная полянка" - тоже красиво.
"Можно вернуться к советским идеям, как в здания из бетона и стекла закрыть опиум для народа – храм Якова и Филиппа. Важно, чтобы это не было ни победившим проектом архитектора А.Палекаса, ни Погоней в духе несовременного патриотизма (это Литва!), ни памятником неизвестному борцу за свободу, ни неизвестному партизану (хранит ли муниципалитет в своей кладовке тот камень с записью, лежавший напротив здания КГБ?). Все это было неприятно серьезным, несовременным; слишком серьезным, на фоне того, что удел нашей свободы и наша мечта – веселье. Пусть это будет и последний пир во время чумы", – сказал Ландсбергис.
Политик предложил: "Так может давайте построим на площади небольшой макет БелАЭС – уникального аналога "Арки на набережной", все еще символизирующей советское время о котором мечтали?".
"Башни БелАЭС может хоть сколько-то вправили бы мозги загорающей либеральной молодежи без дополнительных трат на это. Ведь рядом с Вильнюсом, как ни в чем не бывало, растет наше светлое завтра свободы. Давайте радоваться! Свобода быть пустышками – это благо мы завоевали. Тут не поспоришь.
Старый лозунг нигилистов – "Наплевать мне на ваши могилы" – тоже из репертуара свободы. Поэтому все к лучшему в этом лучшем из миров. Давайте просто побудем свободными птичками Божьими. Когда тень БелАЭС затмит наши игровые площадки, улетим в Египет. Кстати, может построим на иронизировал Ландсбергис.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!