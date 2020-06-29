Премьер вносит кандидатуру Синкявичюса на пост министра экономики Литвы

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в понедельник представил президенту Гитанасу Науседе кандидатуру парламентария Римантаса Синкявичюса на пост министра экономики и инноваций, сообщило правительство.

68-летний Р. Синкявичюс - глава парламентской фракции Социал-демократической трудовой партии, председатель парламентского Комитета по экономике.

"Главные задачи для кандидата - смягчение последствий пандемии и стабилизация ситуации, ускорение реализации средств INVEGA ("Инвестиции и гарантии для бизнеса"), обеспечение проведения в жизнь намеченных мер в намеченные сроки")", - говорится в пресс-релизе правительства.

Как отмечает правительство, "перед министерством также ставится задача эффективного стимулирования экономики и стратегического инвестирования с целью использования появившихся во время пандемии возможностей", также "необходимо повышенное внимание к сектору туризма".

По Конституции министров по представлению премьера назначает и освобождает от должности президент.

Г. Науседа встретится с кандидатом в 13 часов, указано в графике президента.

Должность министра экономики и инновация вакантна с декабря прошлого года, когда бывший министр Виргиниюс Синкявичюс стал еврокомиссаром по вопросам окружающей среды.

Президент Г. Науседа в феврале отклонил кандидатуру советника премьера Лукаса Савицкаса в министры экономики.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!